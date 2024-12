Spazionapoli.it - Cena di Natale SSC Napoli, Siani incontenibile con ADL: avete visto?

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calcio– Tra gli ospiti d’onore presente a Pietrarsa per ladidel club azzurro, spunta anche Alessandro: imperdibile il siparietto con il presidente Aurelio De Laurentiis.Con l’infortunio di Alessandro Buongiorno, le ultimissime novità sul calciocertamente non sono esaltanti: gli azzurri dovranno fare a meno per almeno un mese di uno dei giocatori chiave per Antonio Conte, che intanto è chiamato a trovare una soluzione, in attesa che sia il mercato a dare una mano ulteriore.Una serata che però è divenuta comunque in qualche modo speciale per la squadra azzurra, che questa sera si è ritrovata a Pietrarsa per ladi. Una location inedita e suggestiva per tale occasione, con tanti invitati che hanno allietato la serata di Conte e i suoi ragazzi.