Palermotoday.it - Cena di beneficenza al Palermo Marina Yachting: il ricavato sarà devoluto al Centro Amore di Gesù Odv

Leggi su Palermotoday.it

Il 17 dicembre 2024, dalle 18:30 alle 22:30, il locale Molo 53 e friends, in collaborazione con il consigliere comunale Caterina Meli, organizza una specialedial, in via Filippo Patti.L’iniziativa, che invita chiunque desideri partecipare, ha un.