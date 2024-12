Pordenonetoday.it - Causò un morto in un incidente: patteggia due anni, patente revocata

Leggi su Pordenonetoday.it

In unavvenuto il 29 settembre del 2022 aveva perso la vita Mario De Marchi, ingegnere 72enne ed ex campione di atletica leggera.Lo schianto era avvenuto in viale Treviso, tra Pordenone e Prata, e causato da un sorpasso di Leonardo Da Silva. Quest'ultimo, originario del Brasile, ha.