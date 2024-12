Genovatoday.it - Castelletto, spaccata in una pizzeria: arrestato 73enne

Leggi su Genovatoday.it

Aveva sfondato con un sasso la vetrata di accesso per entrare in unae rubare, ilche è statodalla polizia di Stato per tentato furto aggravato nella mattinata di oggi, martedì 17 dicembre.Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il dipendente della