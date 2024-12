Casertanews.it - Casa a rischio crollo, Comune corre ai ripari e affida i lavori

Leggi su Casertanews.it

Il responsabile del settore urbanistica-edilizia deldi Maddaloni hato idi somma urgenza, in vista di un pericolo, per la messa in sicurezza di un immobile in via Costanzi angolo via Nino Bixio. Gli interventi sono statiti in danno dei proprietari per un.