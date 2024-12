Perugiatoday.it - Carceri, nuovo vertice in Procura generale: carenze di personale e sovraffollamento le criticità nel mirino

Leggi su Perugiatoday.it

di organico e strutturali, in particolare per la “gestione” dei detenuti psichiatrici. La necessità di individuare, dove è possibile, percorsi alternative alla detenzione carceraria per allentare la pressione sulle strutture.che da emergenza rischiano di.