Liberoquotidiano.it - Cancellato l'aumento di stipendio dei ministri

Leggi su Liberoquotidiano.it

I lavori alla Commissione Bilancio non sono ancora terminati. Tant'è che si è decisa una maratona notturna per chiudere il dossier manovra entro stamattina. Laverà novità è la richiesta, avanzata dal ministro della Difesa, di ritirare l'emendamento sull'equiparazione degli stipendi dei membri del governo non parlamentari con quelli dei loro colleghi eletti alla Camera o al Senato (unche vale 7.300 euro). «Abbiamo chiesto ai relatori di ritirare» la proposta di modifica «ed evitare inutili polemiche» ha scritto su X Guido Crosetto. Quanto alle tempistiche della manovra, ieri non si è raggiunta l'intesa tra i capigruppo. Con le opposizioni che contestano metodo e merito dei lavori parlamentari. (.)Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Michele Zaccardi