Anteprima24.it - Camorra, 53 ordinanze cautelari contro il clan Amato Pagano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione investigativa antimafia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli (su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia) nei confronti di 53 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed altro, ritenute affiliate al” operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli. Il provvedimento – si legge in una nota – “trae origine dalle indagini a carico di esponenti apicali del, sodalizio criminale nato a seguito della sanguinosa ‘scissione’ dallo storicoDi Lauro, e per questo definito anchedegli ‘scissionisti'”.