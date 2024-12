Casertanews.it - Cambia la destinazione d'uso della casa ma senza autorizzazione: 'bloccato' dopo il blitz dei vigili

Il Comune ha emesso un’ordinanza dirigenziale che ordina la demolizione di opere edilizie abusive riscontrate in un immobile situato in Piazzetta dell’Immacolata. La decisione arriva in seguito a segnalazioni e sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e dalla Polizia Municipale, che hanno.