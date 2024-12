Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, obiettivo Frendrup a centrocampo: la concorrenza è spietata

Leggi su Calcionews24.com

Il club Viola ha messo nel mirino il calciatore del Genoa, richiesto già da molte altre squadre in A Martin, centrocampista del Genoa, è finito nel mirino del. Secondo Sportitalia, su di lui ci sono diverse squadre come per esempio Juventus, Milan, Atalanta e altre di Premier League. Il Grifone ha fissato .