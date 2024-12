Oasport.it - Calcio femminile, la Roma saluta la Champions League con una vittoria. Galatasaray sconfitto 3-0

Lacon unala2024-2025 di. Le ragazze di Alessandro Spugna si sono infatti imposte in scioltezza per 3-0 in occasione dell’ultimo match valido per la fase a gironi della rassegna continentale, terminata al terzo posto con nove punti alle spalle di Lione e Wolfsburg. Un match senza particolari pensieri quello affrontato dalle Campionesse d’Italia al Tre Fontane. Bastano appena nove minuti per passare in vantaggio; merito dell’intuizione di Giugliano, abile a pescare Corelli che controlla e, con coordinazione, insacca in rete la sfera dell’1-0. La stessa giocatrice sarà poi protagonista di una ghiottissima occasione di raddoppio arrivata al 15’, quando la numero 16 supera due avversarie servendo Thogresen, la quale realizza un delizioso pallonetto salvato solo sulla linea.