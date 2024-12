Sbircialanotizia.it - Calcio e Borsa: perché per le squadre italiane è meglio non quotarsi

Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom Forex, approfondisce alcuni dei temi da considerare nel rapporto tra il mondo del pallone e dei mercati finanziari “? No, grazie”. Alitaliano, la quotazione nei mercati finanziari interessa poco e non conviene. Questione di strategie e mancanze strutturali, come le difficoltà incontrate nella costruzione di stadi di .