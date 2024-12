Liberoquotidiano.it - Calcio: Brasile, Ronaldo si candida alla presidenza della Cbf

Rio de Janeiro, 17 dic. - (Adnkronos) -il 'fenomeno' siufficialmenteFederbrasiliana (Cbf). L'ex attaccante di Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid, 48 anni, lo annuncia a 'Globo Esporte'. "Voglio che la Selecao riconquisti il prestigio e il rispetto ha sempre avuto e che oggi non ha più -sottolinea l'attuale presidente del Vdolid-. Voglio riportare le leggende delbrasiliano a essere protagoniste e rendere la CBF l'azienda più apprezzata in. La gente mi ferma per strada e mi chiede di fare un passo avanti perché la situazioneSelecao non è delle migliori in questo momento, tanto dentro quanto fuori dal campo".