Calcio: Bologna. Distorsione caviglia per Ndoye, condizioni da valutare

Differenziato per Juan Miranda, Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini- Dopo la vittoria casalinga sulla Fiorentina e il lunedì di riposo, ilha ripreso la preparazione in vista del match di sabato in casa del Torino. Per i rossoblù di mister Italiano attivazione,