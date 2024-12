Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie c. Il Santa Sofia sogna. Poi emerge il Forlì

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Oleodinamicaha passato il turno nei sedicesimi di finale della coppa Alfonso Vélez. Il quintetto allenato da mister D’Amico ha staccato il biglietto per gli ottavi imponendosi 1-4 sul parquet del. La formazione allenata da mister Severi, che milita nel campionato di C2, era passata in vantaggio con Ruggeri ad inizio match. Poi le reti di Valentini, Castorri, Cangini Greggi e Giangrandi hanno fissato il risultato finale. Queste le formazioni.: Lippi, Mambelli, Mengozzi, Casamenti, Canestrini, Casetti, Facciani, Y. Artoum, Salvadorini, Balzani, Ruggeri, Perini. All.: Severi. Oleodinamica: Lopez, Cangini Greggi, Benhya, Martel Montoli, Bonetti, Castorri, La Corte, Giangarndi, Valentini, Camporesi, Albu, Bertaccini. All.: D’Amico. Disco rosso per ilMaria Nuova 1980 battuto a domicilio dal Fossolo per 2-4.