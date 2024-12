Feedpress.me - Cade l'accusa di mafia: ridotta la condanna per Lorena Lanceri, l'amante di Messina Denaro

Leggi su Feedpress.me

La Corte d’appello di Palermo ha ridotto le pene decise in primo grado nei confronti di, legata sentimentalmente al boss Matteo, e del marito Emanuele Bonafede. La donna in primo grado, col rito abbreviato, era statata per associazione mafiosa a 13 anni e 4 mesi di reclusione, ma il collegio di secondo grado ha derubricato i reati contestati in favoreggiamento.