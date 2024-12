Napolipiu.com - Buongiorno, l’ortopedico annuncia: “In 4 settimane tornerà in campo”

: “In 4in”">Il responsabile di Ortopedia del Pineta Grande Hospital fa il punto sulle condizioni del difensore del Napoli dopo l’infortunio in allenamento.Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Alessandro. Il difensore del Napoli, infortunatosi ieri in allenamento dopo una caduta, è stato prontamente visitato al Pineta Grande Hospital.Il Dottor Domenico Falco, responsabile di Ortopedia della struttura, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Alessandrolo abbiamo visitato ieri. Ha subito la frattura dei processi trasversi che sono punti di inserzione per i muscoli e possono anche articolarsi con le coste forniscono punti di attacco ai muscoli”.Sul recupero, il medico è stato molto chiaro: “Due piccole ali laterali, quindi le vertebre non sono coinvolte.