Ilgiorno.it - Buche e niente strisce nella vietta dimenticata: "Asfaltate la stradina"

La traversa interna di una via del rione Mazzafame, da anni abbandonata a se stessa, piena dinell’asfalto e senza segnaletica orizzontale: poche decine di metri che sembra siano stati dimenticati, anche se in questo contesto una decina di famiglie si dividono lo spazio con quattro capannoni industriali e alcune attività. A denunciare la situazione è una mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega, che già qualche mese fa ne aveva presentata una quasi identica per un altro problema che aveva al centro la stessa porzione di territorio. La premessa della mozione è proprio determinata dalle condizioni della traversa di via Sauro, "caratterizzata da innumerevolipericolose per le automobili" e da un tratto dove non è presente neppure l’asfalto. Quindi la mozione elenca i problemi verificati in zona e le precedenti richieste: "Un residente un anno fa ha scritto una lettera al sindaco per asfaltare quel tratto di strada, preoccupato di potersi fare male" spiegano gli estensori, "non è presente nessun tipo di segnaletica orizzontale e neppure lo stop per immettersi sulla via principale", "ognuno parcheggia dove vuole e spesso succede che alcune macchine stazionino all’inizio della via, dove dovrebbe esserci uno stop rendendo impossibile l’entrata di motrici per lo scarico della merce".