Brindisireport.it - "Brindisi in miniatura": torna l’esposizione natalizia dell'artista 84enne

Leggi su Brindisireport.it

- L'Associazione “We are inAps” annuncia la seconda edizione di "in: la magia del Natale", un'affascinante esposizioneche celebra i monumenti simboloa città, riprodotti in scala dal talentuoso maestro falegname Cosimo Di Giulio.