Lanazione.it - Bottegone la spunta al supplementare. Agliana ancora ko

Leggi su Lanazione.it

L’undicesima giornata del girone di andata del campionato di serie C ha vistosuperare 91-80 dopo un tempo(24-21, 41-39, 54-59, 75-75) la Sancat Firenze alla palestra Martin Luther King, portandosi in sesta posizione della classifica con 12 punti, dietro a Montevarchi 22, Pallacanestro Prato 18, Pino Firenze 16, Union Basket Prato e Valdisieve 14.: Magnini 6, Biagi 8, Mati 16, Cukaj 6, Calderaro 4, Agostini ne, Meacci 14, Giusti 2, N. Milani 9, Catalano 21, Santi 5. All. Maurizio Milani. Nuova battuta d’arresto di, stavolta a Pisa contro il Cus: 80-71 (18-19, 41-37, 54-51).occupa il settimo posto a quota 10. I neroverdi non hanno trovato le giuste contromisure alle avanzate del Cus Pisa.: Mucci 10, Zita 2, Rossi 16, Andrei 2, Manetti 19, Nieri 13, Bonistalli, Nesi 2, Bacci 7, n.