Ilfattoquotidiano.it - Botta e risposta Meloni-Conte sugli stipendi dei ministri: ‘M5s pagava Grillo coi soldi pubblici’. ‘Non si permetta, da anni restituiamo 100 milioni’

in Aula alla Camera tra Giorgiae Giuseppe. Durante la replica la premier ha attaccato il Movimento 5 stelle rispondendo a chi le chiedeva conto dell’emendamento che prevedeva di alzare loo deiche non sono anche parlamentari. Dicendosi d’accordo con Crosetto che proponeva di ritirare l’emendamento, la premier ha attaccato: “Prendo atto che per alcuni colleghi dell’opposizione loo dei parlamentari è troppo alto per un ministro. Bisognerebbe essere conseguenti nelle proposte che poi si fanno” ma “eviterei di farmi dare lezioni particolarmente dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché è possibile che questa norma non vada bene ma detto da quelli che hanno spesodegli italiani per dare 300mila euro l’anno a Beppeanche no”.