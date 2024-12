Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: la ’capparella’, indispensabile per l’inverno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ai primi sintomi di inverno incipiente, per secoli e fino al secondo Dopoguerra, gli uomini hanno indossato una sorta di divisa: un mantello scuro di panno morbido chiamatoe - da oltre un secolo - un cappello tipo Borsalino. Oggilo si affronta con giacconi o con il classico cappotto sempre meno utilizzato. Invece, in passato, chiunque indossava la capparella sia che andasse a piedi o su un calesse (o in bicicletta). È sbagliato pensare che le capparelle, che avvolgevano l’intera figura, fossero tutte uguali: al contrario, c’erano sarti e sarte specializzati nella confezione su misura dalla capparella. La buona riuscita della capparella, tuttavia, non dipendeva solo dall’abilità dei sarti, ma anche dal fisico di chi la indossava: un uomo piccolo e sovrappeso avvolto nella capparella suscitava ilarità e veniva paragonato a una damigiana.