Feedpress.me - Bimba di tre anni investita a Milano: preso il pirata della strada

Leggi su Feedpress.me

Unadi 3è statada un’auto mentre era nel suo passeggino, spinto dalla mamma, questa mattina in piazza Durante, al Casoretto, a. L'autista, un 63enne italiano, è fuggito subito dopo. La piccola, in seguito all’impatto, ha riportato traumi e contusioni al viso ed è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La madre, originaria del Bangladesh, è illesa..