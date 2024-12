Trevisotoday.it - Benetton riparte dall'impresa con Bath. Manuel Zuliani: «La nostra tenacia ci ha premiato»

Leggi su Trevisotoday.it

Si è concluso il Round 2 della Pool 2 della European Rugby Champions Cup 2024/2025, andato in scena domenica pomeriggio a Monigo con i Leoni che hanno sfidato gli inglesi delRugby., player of the match, ai microfoni di BENTV ritorna sul match contro gli inglesi.