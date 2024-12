Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE B. L’Etrusca si spegne nei minuti finali. Lucca ha la meglio

Un match intenso per, vissuto su due facce contro la Pallacanestroal Palatagliate per 80-64. Non è bastata una partenza energica e combattiva per avere lasui padroni di casa, che hanno saputo ribaltare l’inerzia del match nei momenti decisivi, sfruttando alle difficoltà offensive degli ospiti. Nonostante San Miniato sia scesa in campo con grande determinazione e approcciando la partita nel migliore dei modi, il primo quarto ha visto gli ospiti tenere testa a unaaltrettanto aggressiva, con giocate intense su entrambi i lati del campo. La prima metà del secondo quarto sembrava seguire lo stesso copione, concapace di rispondere colpo su colpo ma proprio sul finire del periodo i padroni di casa hanno cambiato marcia, riuscendo a passare avanti e chiudendo il primo tempo con un vantaggio prezioso.