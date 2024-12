Calcionews24.com - Balotelli vuole convincere il Genoa, ma con il mercato di gennaio…

Leggi su Calcionews24.com

Giorni decisivi per Mario, la concorrenza nelaumenterà tra i rientri degli infortunati e il: riuscirà ai rossoblù 0 minuti per Marionello 0-0 di San Siro delcontro il Milan. Come riportato dal Secolo XIX l’attaccantei rossoblù, ma non sarà così semplice: il talento .