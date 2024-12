Lanazione.it - Auto travolge due ciclisti, un morto

Perugia, 17 dicembre 2024 – Tragedia in strada in Umbria, un uomo di 78 anni èquesta mattina, 17 dicembre, alla periferia di Perugia. Stava transitando in bicicletta lungo la provinciale Pievaiola, in località Capanne, quando, secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito da un'mobile. Ferito anche un secondo ciclista che era con lui, di 60 anni. Quest'ultimo ha riportato ferite lievi, la vittima invece è deceduta sul colpo. Lo scontro, frontale, è avvenuto all’altezza del ristorante La Casina Rossa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale di Perugia per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il numero delle vittime della strada di questo 2024 sale così a 57.