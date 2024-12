Forlitoday.it - Aula negata per un incontro pro-Palestina, il collettivo studentesco protesta e occupa gli spazi

Leggi su Forlitoday.it

no gli studenti del “per la” per essersi visti, da parte del campus di Forlì dell'Università di Bologna, un’lo scorso 12 dicembre relativa alla proposta di “boicottaggio accademico” di Israele. Per questo gli studenti hanno organizzato un.