Palermotoday.it - Assalto al Todis di via Tommaso Natale, cassieri minacciati con un ombrellone e rapinati

Leggi su Palermotoday.it

Ha brandito unda mare come una spada per minacciare ie farsi consegnare il malloppo. Una rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri nel supermercatodi via. Dopo l'allarme lanciato dal vicedirettore del punto vendita sono intervenuti i.