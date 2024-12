Ilgiorno.it - Aspettando... il Natale

In attesa della vigilia di, la città offre diversi intrattenimenti dedicati ai più piccoli, del resto questa è soprattutto la loro festa. Così ecco che domani, domenica 15 dicembre, alla Fattoria Battivacco, arriva la prima edizione de "Il Magicoin Fattoria Battivacco!": un appuntamento pensato per incantare i bambini dai 2 ai 10 anni insieme alle loro famiglie. Il 22 dicembre i Servizi Educativi del Duomo di Milano propongono ai bambini dai 5 agli 11 anni cacce al tesoro, passeggiate avventurose tra le guglie, letture interattive e dinamiche per apprendere segreti e meraviglie che il Duomo custodisce. Fuori città: a Ornavasso (Verbania), sul Lago Maggiore, si apre come tutti gli anni un mondo incantato dedicato al, dove si potrà vivere un’esperienza unica fino al 26 dicembre.