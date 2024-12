Oasport.it - Asja Zenere sfiora il bis nel superG di Zinal di Coppa Europa. Sul podio anche Sara Allemand!

la doppietta. L’azzurra, infatti, dopo il successo di ieri, oggi è seconda neldi(Svizzera) valevole per ladi sci alpino 2024-2025. Sulla pista elvetica questa volta è una padrona di casa a centrare il successo, ovvero Malorie Blanc che ha chiuso con il tempo di 1:02.08 mettendo a segno i migliori parziali da inizio a fine discesa.Alle sue spalle, come detto, la nostrache chiude a 35 centesimi dalla vetta, pagando una parte iniziale non perfetta. Ottime notizie per l’Italia che piazza sulche si ferma a 50 centesimi.Quarta posizione per la francese Lois Abouly a 59 centesimi, quinta per la svizzera Stefanie Grob a 62, mentre è sesta l’austriaca Victoria Olivier a 75. Settima posizione per un’altra padrona di casa, Janine Schmitt a 76, ottava a pari merito per la francese Clara Direz e la tedesca Fabiana Dorigo a 82, mentre completa la top10 la canadese Valerie Grenier a 83.