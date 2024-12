Ascolti TV | Lunedì 16 Dicembre 2024 Malinconico chiude al rialzo 18 7% – 3 mln GF 19 1 228 mln

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 16 Dicembre 2024. Malinconico chiude al rialzo (18.7% – 3 mln). GF 19.1 (2,28 mln)

Nella serata di ieri,16, su Rai1 l’ultima puntata di Vincenzo– Avvocato d’Insuccesso 2 ha interessato 3.015.000 spettatori pari al 18.74% di share (presentazione di 2 minuti: 4.301.000 – 22.02%, glidelle altre puntate). Su Canale5 – dalle 21:39 all’1:26 – Grande Fratello ha raccolto 2.277.000 spettatori con uno share del 19.09% (Night: 833.000 – 24.84%, Live di 3 minuti 508.000 – 17.73%, quello che è successo ieri). Su Rai2 – dalle 21:41 alle 23:18 – Raiduo intrattiene 664.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione di 8 minuti: 652.000 – 3.32%, Behind the Scenes: 448.000 – 3.54%). Su Italia1 la serie Attacco al Potere – Paris has fallen incolla davanti al video 873.000 spettatori (4.93%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.