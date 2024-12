Padovaoggi.it - Angelo Branduardi al Gran teatro Geox con “Il cantico”

Leggi su Padovaoggi.it

si appresta a tornare sui palchi dei teatri italiani nella prossima primavera: non mancherà la tappa a Padova, prevista per il 16 aprile 2025 al!I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.In occasione.