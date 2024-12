Firenzetoday.it - Ancora una spaccata: vetrina frantumata con una spranga di ferro



A dare l'allarme al 112 i residenti del quartiere.