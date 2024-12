Calcionews24.com - Ancelotti: «Il Real Madrid non è in crisi. Mbappé? Ha giocato bene le ultime partite, ma per migliorare deve fare questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole in conferenza stampa di Carloin vista della sfida dell’inizio della Coppa Intercontinentale che vedrà protagonista ilEcco le parole in conferenza stampa di Carloprima della sfida che dovrà affrontare il suoin Coppa Intercontinentale. LE PAROLE – «No, certo che no. Nel calcio bisogna attraversare .