Velvetgossip.it - Amici 24, l’anno si chiude con due puntate speciali: il regalo di Maria al pubblico

Il talent di Canale 5, condotto daDe Filippi ogni domenica, avrà due: ecco di cosa si tratta.Sabato 14 dicembre, il talent show24 ha registrato una puntata extra che ha sorpreso tutti gli appassionati del programma.A differenza deglidomenicali a cui siamo abituati, questo evento si presenta come un’opportunità unica per gli allievi della scuola di esibirsi in contesti innovativi e stimolanti. Fonti vicine al programma, in particolare Superguidatv, hanno svelato i dettagli delle dueche andranno in onda nei prossimi giorni, offrendo un mix di musica, danza e competizione.24, duein arrivo?La prima parte della registrazione ha visto protagonista uno showcase condotto da Elena D’Amario, un momento di grande visibilità per tre talentuosi allievi: Luk3, Daniele e Antonia.