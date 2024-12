Ilgiornaleditalia.it - Alizzi (Osservatorio Enpam-Eurispes): "Serve cambio paradigma nel modo di vivere la salute"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Occuparsi disolo quando viene meno non fa reggere il sistema' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ildineldilasi rende necessario per diverse ragioni. In primo luogo non si deve pensare allasolo quando questa viene meno. Noi ci prendeva