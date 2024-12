Veneziatoday.it - Al Teatro Goldoni il cartellone delle feste per tutta la famiglia

Leggi su Veneziatoday.it

Ildi Venezia è pronto per il palinsestofestività natalizie, con un programma di appuntamenti perla. A partire dalle Storie di Natale, letture animate per bambini a cura di Susi Danesin, per passare al tradizionale concerto della Big Vocal Orchestra, A.