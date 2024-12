Vanityfair.it - Al Christmas party del make-up artist delle dive Simone Belli si sogna in grande: «Voglio che ci si senta avvolti dalla bellezza in tutti i sensi»

Leggi su Vanityfair.it

Da 12 anni-upcelebrità, regala un sogno, unnatalizio capace di far sentire come dentro a una favola alla ricerca della vera. Per le sua amiche star (e non solo) ila sua firma 2024 edition si è trasformato in un Luna Park in cui ritornare bambini e sentirsida magia