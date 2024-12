Messinatoday.it - Akademia Sant’Anna-Offanengo, sfida dei quarti di Coppa Italia al "PalaRescifina"

Leggi su Messinatoday.it

Quinta partita dall’inizio del mese di dicembre per l’. Mercoledì, con inizio alle ore 20.30, ancora un impegno casalingo per la squadra peloritana, che ospiterà (ore 20.30), al “”, la Trasporti Bressan, nella gara unica valida per idi finale di.