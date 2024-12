Aiop Sicilia Nuova sala ibrida al Maria Eleonora Hospital frutto dell’impegno di Sansavini

Leggi su Ildenaro.it

PALERMO (ITALPRESS) – “L’inaugurazione delladiè la dimostrazionee della passione che Ettore, a capo del gruppo Villa, infonde da sempre, con tenace determinazione e piena convinzione, nella gestione delle sue strutture che, in italia come all’estero, rappresentano una sanità d’eccellenza. La struttura palermitana può, per altro, contare sull’impegno straordinario dell’amministratore delegato, Massimordino”. E’ quanto dichiara Barbara Cittadini. Presidentee VicepresidenteNazionale a commento dell’inaugurazione dellaoperatoriapresso la struttura palermitana gestita da Gvm Care & Research.“La struttura cardiochirurgica nostra associata – prosegue la Cittadini – rappresenta, da molti anni, un punto di riferimento nel panorama dell’eccellenza sanitariana.