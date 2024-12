Modenatoday.it - Ai Pizza Doc Awards 2024, premiata Giulia imprenditrice nonantolana

Leggi su Modenatoday.it

Premio prestigioso a Napoli per l’Gasparini del ristorante “La Smorfia” in occasione della quarta edizione di “Doc”, la cerimonia di premiazione delle figure più influenti ed incisive del Mondo. Si tratta di un riconoscimento per.