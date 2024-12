Tg24.sky.it - Agrigento, maxioperazione antimafia dei carabinieri: decine di fermi

Leggi su Tg24.sky.it

È in corso da questa notte un'estesa operazionetrae Porto Empedocle, condotta daidi. Almeno 40 persone sarebbero state sottoposte a fermo. L'accusa è, a vario titolo, di detenzione, spaccio e traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e danneggiamento. Oltre ai due comuni siciliani, l'operazione è in corso anche in altri località del territorio agrigentino. Isono stati disposti dalla Direzione distrettualedi Palermo, guidata dal Procuratore Maurizio de Lucia ed eseguiti dal Reparto operativo dei