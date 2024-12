Veronasera.it - Agec Onoranze Funebri, Zavarise: «No alla vendita senza garanzie». Viviani replica: «Allarme infondato, una montatura»

Leggi su Veronasera.it

in? È il consigliere comunale a Verona e capogruppo della Lega, Nicolò, a richiamare l'attenzione sulla questione. Dstessa azienda però arriva una seccae l'invito a non diffondere «notizie non veritiere o tendenziose».: «Si apre la.