Addio "al megher". Renzo Gagliardelli. Aveva 102 anni. Originario di Fiorano Modenese, dal 2000 viveva a Baiso dove era molto conosciuto e festeggiato il traguardo centenario. Storico mezzadro (in pensione dal '75) di una famiglia numerosa con 7 fratelli (5 femmine e 2 maschi), nel '49 sposò Giaele Lugari, morta nel 2018 dopo 69 anni trascorsi insieme. Hanno vissuto a Montegibbio dal '49 fino al '62, per poi trasferirsi a Corlo di Formigine fino al 2000. Renzo ha avuto 4 figli (Luigi, Livio, Matilde, Antonio), 7 nipoti e 2 pronipoti. Appassionato di caccia praticata negli anni giovanili, oltre al gioco delle bocce e alle carte con gli amici. Negli anni della guerra, si è occupato dell'agricoltura, in assenza del fratello maggiore militare. Stamattina i funerali alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di Corlo (Formigine).