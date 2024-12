Napolitoday.it - “A rischio Fincantieri a Castellammare nei prossimi anni”: l'allarme

Leggi su Napolitoday.it

. Non è solo uno slogan, ma rappresenta una parte vitale dell'economia locale. Abbiamo ora la necessità di accelerare sul progetto per il futuro del cantiere, che, come ha ribadito la dirigenza di, potrebbe essere a