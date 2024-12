Ilpescara.it - 579 disabili esclusi dal finanziamento regionale per la vita indipendente, tuona la Cgil: "Pronti a incatenarci"

Leggi su Ilpescara.it

Finanziato solo il 15 per cento delle domande per lae cioè 101 sulle 680 domande presentate con l’one quindi di 579gravi per uncomplessivo di 850mila euro a fronte dei 5milioni 946mila 600 euro necessari a dare copertura a tutte le richieste.