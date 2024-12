Ilfattoquotidiano.it - 2024, l’anno nero per biodiversità, caccia, montagna: il bilancio a tinte fosche delle associazioni ambientaliste e animaliste

Sullae la sua tutela ilsi chiude achiaro-scure. A livello globale lo testimoniano, come evidenzia il WWF Italia, i dati del Living Planet Report rilasciato a ottobre, secondo cui in 50 anni si è assistito a una riduzione complessivapopolazioni medie di vertebrati pari al 73%. A fronte di questa emergenza, nota l’organizzazione, “la COP 16 sullatenutasi in Colombia lo scorso ottobre ha tradito le attese, in quanto i Paesi non hanno trovato un accordo per mettere a disposizione le risorse necessarie a conseguire gli obiettivi di tutela della”. Negativo, anche, il declassamento approvato dalla Commissione Europea dello stato di conservazione del lupo, che da estremamente protetta diviene ora specie protetta. E negativo, anche a livello simbolico, il fatto che per la prima volta l’Europa si deve confrontare con l’estinzione di una specie vertebrata.