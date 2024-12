Ilnapolista.it - Yamal si fa di nuovo male, il Barcellona lo perde per tre-quattro settimane

Ancora un infortunio per Lamine, il gioiellino del. L’attaccante spagnolo si è infortunato alla caviglia destra durante la sconfitta delper 1-0 contro il Leganès domenica. Il club ha comunicato attraverso una nota che “gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione di primo grado al legamento intertibio-peroneale anteriore“.Leggi anche: Yamine Lamal preoccupa il, la caviglia gli fa ancorae non vuole infiltrazioniUn altro infortunio per LamineIl ragazzo è uscito domenica al 75?, al suo posto è entrato Gavi. L’infortunio sembra piuttosto serio e riguarda sempre la caviglia. Già in precedenza Yamel aveva lamentato problemi legati alla caviglia. Sarà assente quindi per il big match di sabato contro l’Atletico Madrid (secondo in Liga a pari punti con il Barça).