Wisconsin sparatoria a scuola Ex studente uccide 2 persone e si spara Feriti anche dei bambini

Roma, 16 dicembre 2024 - Un exsarebbe il killer che è entratondo all'Abundant Life Christian School oggi a Madison, inndo 2e ferendone sette (In precedenza i media Usa parlavano di 4 morti più l’attentatore poil la polizia ha corretto, ndr) Il giovane sospettato dell'ennesima strage in unaamericana sarebbe stato trovato senza vita dagli agenti intervenuti, ha affermato il capo della polizia di Madison, Shon Barnes. Tra i setteportati in ospedaledei. Nell'istituto cristiano Abundant Life ci sono classi dalle elementari alle superiori. Sulle vittime si sa ancora poco, forse una è un impiegato della. Silenzio assoluto della polizia, Barnes: "Non forniremo alcuna informazione su chi siano le vittime” nell’istituto frequentato da circa 390 studenti.